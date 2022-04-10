Мешканці, які залишилися в Ізюмі, повністю заблоковані, - міськрада

В місті жахливі руйнування після обстрілів з боку російських окупантів.

Ізюм на Харківщині знаходиться в складній гуманітарній ситуації.

Про це розповів секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров, повідомляє Еспресо.

“Ситуація дуже складна навколо Ізюма. ЗСУ тримають наступ ворога, він намагається просунутися в бік Донбасу. Місто Ізюм має географічне та стратегічне значення, але ЗСУ тримаються та відбивають атаки. Що до самого міста, то місто знаходиться в дуже складній ситуації, в першу чергу в гуманітарній. Мешканці, які залишилися в місті, повністю відрізані, заблоковані. Туди вже багато днів неможливо надати гуманітарну допомогу і неможливо евакуювати людей, тому що окупанти не пускають в місто”, - зауважив Петров.

Секретар Ізюмської міської ради також додав, що руйнації в Ізюмі жахливі.

“Зараз Ізюм - це жахіття, оскільки повністю зруйнований центр міста, багато шкіл, лікарня, центр первинної санітарної допомоги, автовокзал, житлові багатоповерхові будинки, транспортна інфраструктура. Тобто, з початку на місто сипалися авіаційні бомби, потім були обстріли з артилерійських і реактивних систем”, - підсумував Петров.

Нагадаємо, що на Харківщині Збройні сили України вночі 10 квітня знищили велику колону російських окупантів. Колона ворожої техніки та живої сили прямувала в сторону Ізюма.

Ворог зараз намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм і встановити повний контроль над містом Маріуполь.