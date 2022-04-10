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Росія втратила вже понад 19 300 осіб і 152 літаки

Танків у ворога стало менше на 722 одиниці. 

Росія втратила вже понад 19 300 осіб і 152 літаки
Втрати окупантів (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/AFUStratCom

Загальні бойові втрати росіян із 24 лютого складають близько 19 300 осіб, 722 танків та 1911 бойових броньованих машин. 

Також ворог втратив 342 артилерійські системи, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, в Росії поменшало на 108 одиниць ракетних систем залпового вогню, 55 одиниць ППО, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 1384 одиниці автомобільної техніки, сім кораблів та катерів, 76 цистерн із паливом, 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спецтехніки на чотири пускові системи оперативно-тактичного ракетного комплексу. 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Нагадаємо, цієї ночі захисники збили над Дніпропетровською областю два ворожих безпілотники. За минулу добу протиповітряна оборона України знищила 13 повітряних цілей. 

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