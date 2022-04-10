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На 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Маршрути в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупантів.

На 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

На сьогодні, 10 квітня, погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Працюватимуть такі гуманітарні коридори:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті 
  • З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. 
  • З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5 
  • З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів. 
  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28 
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324 
  • З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42 
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут 
  • З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Усі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Нагадаємо, що 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3 425 осіб.

Зараз виїжджати закликають мешканців Донецької, Харківської та Луганської областей, адже на цих напрямках росіяни можуть влаштувати ще більше загострення. 

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