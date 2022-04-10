Захисники відбили наступ поблизу Марʼїнки, ворог продовжує обстріли півдня і сходу України, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Уночі – прильоти у кількох районах області. Поцілили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. Є інформація про одного постраждалого, йдеться у зведенні від голів ОВА станом на 8-му ранку.

Житлові райони Харкова вночі знову обстріляли з артилерії та ракетних систем залпового вогню. По області росіяни били на Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.

Луганщина: артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів і місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають. Вранці – потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, четверо поранено.

Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Обстріли Вугледара, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін. Тримається, попри блокаду і значне переважання сил ворога. Евакуація з області триває.

Миколаївщина: ввечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Унаслідок цього постраждали інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, людських жертв немає.

На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах, кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.

Нагадаємо, противник намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм і встановити повний контроль над містом Маріуполь. На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав, зазнав втрат.