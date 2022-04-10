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Російські війська обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку (оновлено)

Одна людина загинула, четверо поранено.

Російські війська обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку (оновлено)
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Російські окупанти у неділю вранці обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, врятовано двох літніх людей. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. 

"Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку. Ще одне займання після влучання російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі... Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл", – повідомив він.

Оновлення. У зведенні від ОВА станом на 8 ранку повідомили, що під час обстрілу Сєвєродонецька одна людина загинула, четверо поранено.

За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

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