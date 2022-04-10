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На півдні росіяни втратили 37 осіб та 4 одиниці техніки

Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема.

На півдні росіяни втратили 37 осіб та 4 одиниці техніки
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв. Всього за добу втратив тут 37 осіб та 4 одиниці техніки.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь». «З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема, – зазначається у повідомленні. – Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території».

Також корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня втрати російських окупантів досягли близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів.

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