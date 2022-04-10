Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня

Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

Нагадаємо, на засіданні уряду 9 квітня уряд ухвалив рішення про запровадження повного торговельного ембарго для товарів із Росії.