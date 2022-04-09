З Луганської області евакуйовано майже 600 людей.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“Удар по Краматорську не зупинив евакуації. Укрзалізниця навпаки оголосила посилену евакуацію, аби рятувати якомога більше людей. Проте охочих, порівняно з іншими днями, було набагато менше. Трагедія вплинула”, – йдеться у повідомленні.

Разом з Патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами автобусами до Дніпра та до потягів на Захід країни змогли вивезти 395 лисичан, 52 мешканця Рубіжного (з них одна людина поранена), 110 мешканців Кремінної, лише 10 сєвєродончан, з Попасної – 11 людей.

“Гірська громада – обстріли не дозволили проводити евакуація, завтра спробуємо знову”, – додав Гайдай.

Для тих, хто залишився завезено декілька тонн гумдопомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Поліція розвозить їх по бомбосховищах.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Завтра евакуація продовжиться.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, які очікували евакуації - переважно жінки, діти та люди похилого віку.

Внаслідок обстрілу 38 людей загинули на місці, ще 14 пізніше померли в лікарнях, госпіталізовано понад 100 поранених.