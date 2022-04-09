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В Києві затримали громадянку Росії, яка передавала відео переміщення військової техніки ЗСУ

Також затримано двох чоловіків.

Патрульна поліція Києва виявила у трьох районах столиці диверсантів та зрадників, які фотографували позиції ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зокрема, у Солом'янському районі інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину. У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.

Фото: t.me/kyivpatrol
Ще одного зловмисника затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. "Затриманий виявився любителем російської пропаганди, про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні", - зазначили у поліції.

Фото: t.me/kyivpatrol
А у Дніпровському районі на блокпосту затримана громадянка Росії, у телефоні якої патрульні знайшли відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала у Росію. 

Фото: t.me/kyivpatrol

Затриманих патрульні передали працівникам СБУ.

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