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Найближчим часом відкриємо дорогу Київ-Житомир, - Кубраков

Продовжують спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня та поблизу Стоянки.

Найближчим часом відкриємо дорогу Київ-Житомир, - Кубраков

Понад 250 людей та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення доріг Київської області.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Основне завдання - оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону", - підкреслив міністр.

За його словами, за останні три дні вже розчищено 67 км дороги Київ-Чоп. Відтак уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, буде відкрито маршрут Київ-Житомир.

Також звільнено від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь. Станом на зараз продовжують спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Роботи планують завершити вже наступного тижня.

Нагадаємо, що дорожники Чернігівщини почали відбудову інфраструктури регіону. 

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