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У Лисичанську рятувальники не можуть загасити пожежу на АЗС через обстріли окупантів

У місті палають багатоповерхівка, АЗС та підприємство.

У Лисичанську рятувальники не можуть загасити пожежу на АЗС через обстріли окупантів
Фото: Сергій Гайдай

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Рубіжному на Луганщині поранено четверо людей, а у Сєверодонецьку загинула жінка. 

Про це у Facebook написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст", - написав Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілу є четверо поранених в Рубіжному. У Лисичанську палають багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння пожежі неможливе через постійні обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу від обстрілів окупантів жінку.

Вранці 9 квітня Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують штурмувати Рубіжне й Попасну. 

Нагадаємо, місцева влада закликає усіх жителів Сєвєродонецька за можливості виїхати з міста.

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