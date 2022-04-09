У місті палають багатоповерхівка, АЗС та підприємство.

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Рубіжному на Луганщині поранено четверо людей, а у Сєверодонецьку загинула жінка.

Про це у Facebook написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст", - написав Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілу є четверо поранених в Рубіжному. У Лисичанську палають багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння пожежі неможливе через постійні обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу від обстрілів окупантів жінку.

Вранці 9 квітня Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують штурмувати Рубіжне й Попасну.

Нагадаємо, місцева влада закликає усіх жителів Сєвєродонецька за можливості виїхати з міста.