Росія не може окупувати весь Донбас, тому продовжує тактику терору, - Єрмак

Росія не може окупувати всю територію Донбасу, тому вдається до терору щодо мирного населення. Про це заявив голова Офісу президиента Андрій Єрмак.

"Росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. ЗСУ стоять, тому Кремль продовжує тактику терору. Вони обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, вбили мирних людей на вокзалі Краматорська. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює. Росія зламає зуби", - написав він у Telegram-каналі.

"Їх багато, як саранчі, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю", - додав він.

Голова ОП також зазначив, що поки що неможливо підрахувати кількість злочинів, які вчинили росіяни під час окупації Маріуполя.

"Ми поки що тільки уявляємо кількість злочинів і той жах, який побачимо згодом у Маріуполі… Чув як хтось в ефірах порівнював Маріуполь зі Сталінградом. Мені не подобається таке порівняння. Ми повинні всі зрозуміти, що агресія росії проти України - унікальна, і злочини проти мирних людей, геноцид - є також унікальними для світу. Не буде ніякого «нашого Сталінграду», а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка", - наголосив Єрмак.

Він також додав, що всі свідчення військових злочинів будуть передані до Гааги.

"Буде пам‘ять про українські жертви, буде наша історична пам‘ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями", - сказав голова ОП.

Нагадаємо, російські війська перегруповуються, щоб зосередити свій наступ на Донбас і взяти Маріуполь, який "забезпечить сухопутний коридор в окупований Крим". Росіяни за місяць жодного разу не дали доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя, навіть після чисельних погоджень "зелених коридорів". Ворог також почав забороняти евакуацію маріупольців навіть власним транспортом – чоловіків відправляють в окуповані райони чи Росію.

Вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, які очікували евакуації - переважно жінки, діти та люди похилого віку. Внаслідок обстрілу 38 людей загинули на місці, ще 14 пізніше померли в лікарнях, госпіталізовано понад 100 поранених.

Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація мешканців Донбасу продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.