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У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"

Середній інтервал руху поїздів метро становить приблизно годину. 

У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"
Фото: Київський метрополітен

З 9 квітня на станції київського метро "Берестейська" потяги здійснюють посадку та висадку пасажирів.

Про це заявили в Київському метрополітені.

"Відсьогодні станція "Берестейська" відновила свою роботу. Поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів", - ідеться в повідомленні.

На червоній гілці поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до "Театральної". На синій потяги їздять від "Героїв Дніпра" до "Теремків". На зеленій лінї рух забезпечений від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" із пересадкою на "Видубичах".

Працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Потяги не зупиняються на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська". Середній інтервал руху поїздів становить приблизно годину. 

Нагадаємо, що у столиці України від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок.

Станом на 7 квітня приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах столичного громадського транспорту. 

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