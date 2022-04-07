У Києві відновлюють роботу маршруток

У Києві станом на 7 квітня приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах.

Про це повідомили в КМДА.

Уже працюють маршрути №№183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 і 598.

"За необхідності кількість рухомого складу буде збільшуватися як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, столиця поступово відновлюється в умовах воєнного стану, однак мер Віталій Кличко просить киян, які виїжджали через війну, зачекати із поверненням. Все ще лишається загроза ракетних ударів, крім того, не відкидається сценарій повторної спроби ворога "взяти місто".