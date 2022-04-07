На Херсонщині добу тривали вибухи, ворог намагався увійти в Новотошківське на Луганщині, – зведення від ОДА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині та Полтавщині.

По житлових районах Харкова окупанти вночі знову відкрили вогонь. В області удари були завдані по Лозовій, без постраждалих. З Лозової та Барвінкового триває евакуація, йдеться у зведенні від ОДА.

У Луганській області росіяни намагались увійти в Новотошківське, але невдало. Уже добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. Відбулося загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську, є руйнування будинків і господарчих споруд у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Уночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху сєвєродонецької лікарні, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще в багатьох висотках вибито вікна, пошкоджено дах.

У Донецькій області в Мар'їнці, Новомихайлівці були атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога. Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ – обстріли. Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюються. Маріуполь без змін – блокада. Опір триває.

На Херсонщині в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків "градів". Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених і загиблих (детальна інформація уточнюється). Люди самотужки намагаються виїжджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район і села на кордоні з Миколаївщиною.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.