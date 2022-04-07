Російські війська обстріляли Лозову і Балаклею на Харківщині

Російські війська завдали ракетного обстрілу по місту Лозова Харківської області. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За попередніми даними міської влади, травмованих і загиблих немає.

"Вечір тихим не вдався. Лозівська громада зазнала ракетних обстрілів. Слава Богу, що обійшлося без людських жертв", – заявив у зверненні міський голова.

Також росіяни здійснили артилерійський обстріл окупованої Балаклеї Ізюмського району Харківщини. Про це повідомила прокуратура Харківської області.

Внаслідок обстрілів загинуло три людини. Житлові будинки частково зруйновані.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала мешканців Харківської області евакуюватися.

"Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість", - заначила Верещук.