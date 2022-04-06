​СБУ нейтралізувала мережу ворожих коригувальників і колаборанта, який готував "списки" на знищення

Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Служба безпеки України ліквідувала нові агентурні мережі російських окупантів і продовжує документувати злочини колишніх посадовців місцевого самоврядування на сході України, які співпрацюють з ворогом.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У Дніпропетровській області викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин. Їхні координати він передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку і близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини.

Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини.

Співробітники СБУ затримали агента під час збору даних про військовий об’єкт, по якому окупанти планували здійснити ракетний удар.

У Сумах агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій. Колаборант намагався передати окупантам списки з установчими даними українських патріотів, у тому числі бійців місцевої Тероборони.

Отримані відомості окупанти планували використати для викрадення, катування та вбивства українців, придушення національного супротиву на території регіону. Спецпризначенці СБУ затримали зрадника на спробі виконання завдання агресорів.

На Донеччині затримано ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані про місця дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості. Отриману інформацію передавали своїм кураторам через меседжери. Встановлено, що одним із "зв’язкових" агентури загарбників був так званий "депутат народної ради ДНР".

Крім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території. Серед них – експосадовці органів місцевого самоврядування на сході України. Зокрема, на бік ворога перейшов колишній керівник Станично-Луганської селищної громади. Встановлено, що зрадник сприяв встановленню на території району окупаційного режиму та проведенню так званої "паспортизації ЛНР". Він також організовував незаконне переоформлення об’єктів критичної інфраструктури на користь російських агресорів. За це колаборанту "гарантували" призначення "головою Станично-Луганської районної адміністрації ЛНР".

Співробітники СБУ документують і злочини так званого "голови Волноваської міської ради ДНР" та одного з місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив "Вольненську сільраду" при окупаційній адміністрації РФ.

Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала диверсантів, агентів РФ та колаборанта, який допомагав викрадати українців.