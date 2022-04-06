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Епіцентр тримає економічний фронт та допомагає захисникам України Актуально

За лютий та березень до бюджетів усіх рівнів компанія сплатила майже 1 млрд грн податків та обов’язкових платежів.

Епіцентр тримає економічний фронт та допомагає захисникам України

З перших днів повномасштабної кривавої війни в Україні Епіцентр визначив для себе два пріоритетних напрямки: активна, цілеспрямована допомога Збройним Силам України та робота торговельної мережі для забезпечення населення стратегічними товарами на підтримку економіки країни.                                                                                                                                                       

Компанія ні на день не припинила свою роботу. І в тих містах, де була можливість, торгові центри працювали та забезпечували людей товарами першої необхідності. Як результат, за лютий та березень до бюджетів усіх рівнів Епіцентр сплатив майже 1 млрд грн податків та обов’язкових платежів. Адже в умовах війни життєво важливо вести боротьбу на економічному фронті. На заклик Президента країни Володимира Зеленського, Уряду Епіцентр активно відновлює закупку товарів у вітчизняних виробників, тим самим підтримуючи малий та середній бізнес. Вже сьогодні  ми стали економічним фронтом і працюємо задля подальшої відбудови нашої країни. 

Підтримка Збройних Сил України визначена засновниками та керівництвом компанії пріоритетом №1. За час війни Епіцентр надав потрібну і важливу допомогу нашим захисникам на загальну суму понад 300 млн грн. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб якнайшвидше настав омріяний День Перемоги!

У столиці та у Західній Україні компанія створила три гуманітарних хаби, куди доставляється допомога з усіх куточків України та Європи. 

Наш транспорт та весь багатотисячний колектив працює, щоб перемогти ворога і закликає інший бізнес відроджуватись та по мірі можливості працювати на благо країни та людей!

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