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Мінінфраструктури спрощує отримання ліцензії на автомобільні перевезення: як оформити

Починаючи з 13 квітня усі охочі матимуть змогу оформити електронну заяву в інформаційній системі «ШЛЯХ» Державної служби безпеки.

Міністерство інфраструктури України анонсувало спрощений механізм отримання ліцензії на основні види автомобільних перевезень. Як отримати дозвіл, розповіли на сторінці відомства у Telegram.

Зокрема, з 6 квітня спрощено та оцифровано процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану.

«Для усіх видів ліцензій: вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання ліцензії документів; скасовано необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи; скасовано подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів. Термін розгляду заявки на отримання ліцензії за новою процедурою скорочено з 10 днів до 1–3 днів», – йдеться у повідомленні.

Отримати ліцензію за спрощеною процедурою можна як на внутрішні, так і на міжнародні перевезення пасажирів автобусами, а також на перевезення звичайних та небезпечних вантажів вантажними авто.

Починаючи з 13 квітня усі охочі матимуть змогу оформити електронну заяву в інформаційній системі «ШЛЯХ» Державної служби безпеки.

Як зазначають в Мінінфраструктури, отримати ліцензію можна у пʼять кроків:

1. Створити електронну заяву у системі «ШЛЯХ» https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (розділ Ліцензування);

2. Вказати види господарської діяльності;

3. Вказати інформацію про транспортні засоби https://bit.ly/38hP3qv;

4. Завантажити кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

5. Натиснути кнопку ВІДПРАВИТИ заяву до ДСБТ.

«Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті https://bit.ly/3Ns5W1x », – зазначили у відомстві.

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