Малюська: на відновлення України вистачить російських державних грошей, $0,5 трлн – це завдання щонайменше на 7 років

Говорити про остаточну цифру можна буде лише “наприкінці тунелю”.

Точна сума збитків від російської агресії зараз невідома. Витратити $0,5 трлн – це завдання щонайменше на сім років.

Про це очільник Міністерства юстиції Денис Малюська заявив в інтерв’ю українському Forbes.

Говорити про остаточну цифру можна буде лише “наприкінці тунелю”. “І ще довго треба бігти і зробити багато роботи. Наразі важливо знайти правильний механізм компенсації”, – сказав міністр.

Йдеться про заморожені державні рахунки Росії – це гроші Центробанку та Фонду національного добробуту. “Про рахунки юридичних та фізичних осіб поки не йдеться. Легше отримати заморожені гроші держави, ніж юридичних чи фізичних осіб. І не факт, що ця процедура буде успішною”, – додав Малюська.

За словами урядовця, на відновлення України вистачить навіть російських державних грошей. “Витратити $0,5 трлн доларів – це завдання щонайменше на сім років”, – cказав він.

Малюська зауважив, що наразі немає розуміння, якими порціями Україна отримуватиме ці гроші. Для кожної країни рішення буде індивідуальним.

Зазначимо, згідно з даними Київської школи економіки, станом на 1 квітня через російську агресію Україна зазнала руйнувань на $68 млрд.

Малюська додав, що фізичні та юридичні особи, а також великий бізнес можуть подавати заяви про компенсацію через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Водночас такі рішення не будуть миттєвими, можуть пройти роки.

“Зараз виплата великої суми Росією через ЄСПЛ виглядає сумнівною, але на момент ухвалення рішень усе може змінитися. Будуть механізми, як за таким рішенням примусово чи добровільно примусово можна стягнути гроші на користь українського бізнесу. Ми не маємо сумнівів, що такі виплати будуть”, – каже Малюська.

Він порадив підприємцям збирати максимальну кількість доказів та документів. “Пакет документів залежить від кожного конкретного випадку, будь-який юрист середньої руки може допомогти у цій підготовці. Багато хто зараз безкоштовно готує документи для ЄСПЛ. Далі – один документ відправити до ЄСПЛ, а з другим прийти до Міністерства юстиції, Мінекономіки чи Київської школи економіки, ми всі працюємо скоординовано. Ми зафіксуємо звернення, а далі на бізнес потрібно чекати від нас сигналу, куди ці документи подавати”, – додав очільник міністерства юстиції.

Нагадаємо, за словами Малюськи, метою України є покрити всі збитки від війни за рахунок російських грошей. В ідеальному варіанті заморожені на російських рахунках гроші будуть переведені на окремі рахунки в Україні.

На його думку, теоретично перші виплати ми можемо отримати до кінця літа. Але ситуація може змінитися, доки жодна країна не заявляла про терміни публічно.