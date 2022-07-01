Франція виділить 1,1 мільйона євро на відновлення Київщини та Чернігівщини

Один з найбільш економічно розвинених регіонів Франції висловив готовність підтримати Україну у відновленні регіонів, постраждалих внаслідок вторгнення РФ. Про домовленість із французькою стороною повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Після зустрічі із президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекрес, рада території ухвалила рішення про виділення 1,1 млн євро на відновлення Київської та Чернігівської областей. На черзі розробка плану конкретних дій на територіях двох північних областей України.

“Для нас важливе не просто відновлення інфраструктури та житла, якими вони були до вторгнення РФ. Ми маємо відбудувати їх за новими принципами та підходами.Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність та зручність для мешканців. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури”, – зазначила Юлія Свириденко.

Користь від співпраці зі французами у профільному міністерстві бачать передусім у використанні їхнього досвіду з урбаністики. Французьких експертів долучатимуть до розробки генпланів та ревіталізації зруйнованих районів. Також важливим називають досвід французів з утилізації та переробки відходів. Завдяки співпраці очікують прискорення економічного зростання та відновлення Київщини та Чернігівщини.

Раніше про підтримку у відновленні медичної галузі України заявила Індонезія.

А Італія продовжуватиме залучати кошти на відбудову зруйнованої окупантами Бучі.