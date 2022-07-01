Директор Бюро економічної безпеки під час відео інтерв'ю розповів про діяльність російських бізнесменів в Україні.

Керівник Бюро стверджує, що жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства, не уникне покарання. "Ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - говорить Вадим Мельник.

Та додає, що зараз аналізується діяльність бізнесменів країни-окупанта. В тому числі їх діяльність в попередні роки.

"Ми ставимо питання притягнення до відповідальності тих осіб, які ще до війни почали з нами війну на економічному фронті", - зазначає він.

Окрім того, в інтерв’ю Вадим Мельник розповідає, скільки з України вивели коштів з початком повномасштабного вторгнення, та що буде з тими мільйонами євро, які знаходили у валізах українських "біженців" митники країн ЄС.

Також говорить про податки, ринок пального, псевдоволонтерів та те, як під час держзакупівель примудряються красти гроші, навіть коли йде війна.