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Директор БЕБ Вадим Мельник: "Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні"

Директор Бюро економічної безпеки під час відео інтерв'ю розповів про діяльність російських бізнесменів в Україні.

Керівник Бюро стверджує, що жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства, не уникне покарання. "Ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - говорить Вадим Мельник. 

Та додає, що зараз аналізується діяльність бізнесменів країни-окупанта. В тому числі їх діяльність в попередні роки.

"Ми ставимо питання притягнення до відповідальності тих осіб, які ще до війни почали з нами війну на економічному фронті", - зазначає він.

Окрім того, в інтерв’ю Вадим Мельник розповідає, скільки з України вивели коштів з початком повномасштабного вторгнення, та що буде з тими мільйонами євро, які знаходили у валізах українських "біженців" митники країн ЄС.

Також говорить про податки, ринок пального, псевдоволонтерів та те, як під час держзакупівель примудряються красти гроші, навіть коли йде війна.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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