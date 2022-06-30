Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, – WFP

Без розблокування портів поновити такі об’єми буде неможливо, що становить продовольчу загрозу. Також виникає проблема зі збереженням нового врожаю через брак складів.

Про це на брифінгу повідомила заступниця координатора з надзвичайних ситуацій Всесвітньої продовольчої програми (WFP Україна) Кейт Ньютон, передає кореспондент LB.

“Увага усього світу прикута до України у питанні постачання зернових. До війни Україна була експортером зернових на рівні 6 млн тонн щомісяця. Вони знизилися до 1 млн на місяць. Це дуже велике зниження показників”, – заявила вона.

З а словами Ньютон, міжнародні партнери працюють над оптимізацією всіх інших шляхів експорту, щоб Україна змогла вивозити зерно.

“З двох причин. Перша – для можливості продовження забезпечення світу харчами. Бо до війни Україна була житницею світу. Ми маємо відновити можливість України годувати світ. Минулого року 400 млн людей світу споживали харчові продукти України. Так само ми працюємо над звільненням складів України, щоб ячмінь, соняшник та пшеницю було де зберігати. Ми будемо працювати з усіма холдерами та урядами для відновлення цих можливостей. Порти у Чорному морі – це надважливо, надважливий шлях, щоб Україна могла надалі продовжувати експортувати. Без портів Чорного моря ми не поновимо показники та попередні цифри, які потрібні. Але ми робимо усе можливе, включаючи річкові, залізничні перевезення. Наразі це 1 млн тонн. Можливо, дотягнемо до 2 млн тонн. Але потрібний негайний доступ до портів Чорного моря”, – наголосила вона.

Голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє додав, що проблема з поновленням експорту довгострокова.

“Не буде негайного рішення. Ми також звертаємо увагу на те, що почався збір врожаю. Та основне питання буде в кінці року: де зберігати цей врожай. Наразі ще є потужності. Однак на складах вже знаходиться 21 млн тонн, які потребують експортування. Можливо, ми дотягнемо до 2 млн тонн експорту на місяць. Але до 6 млн тонн – ні. Тому мають бути забезпечені логістичні ланцюги… Необхідно працювати на кожному рівні, щоб збільшити потужності складів для зберігання… Ми працюємо над цим питанням”, – зазначив він.

Нагадаємо, посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила про те, що розблокування українських портів найближчим часом є нереалістичним.