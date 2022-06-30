Наступний грант від США Україна може отримати вже в липні

Наступний грант від США Україна може отримати вже у липні.

Про це повідомив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

“Підтримка наших партнерів пришвидшує перемогу України. Окрема подяка командам Уряду, Мінфіну, Посольства України в США та Світового банку за злагоджену роботу і можливість отримати ці кошти у максимально швидкі строки”, – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні до Державного бюджету України надійшов грант від США на $ 1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Кошти були надані з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку.

Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.