Угода дійсна упродовж року і набирає чинності відсьогодні. Є можливість її пролонгації.

Україна та Євросоюз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Документ підписали в Ліоні (Франція).

Відтепер українським перевізникам не потрібні відповідні дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС. Також угода дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, переговори про транспортний безвіз розпочалися восени 2021 року. Через ситуацію з блокуванням українських портів ЄС пришвидшив процес підписання угоди.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Підписаний документ також спрощує визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Угода дійсна упродовж року і набирає чинності відсьогодні. Є можливість її пролонгації. На постійній основі вона запрацює, коли ЄС та Україна завершать усі ратифікаційні процедури.

У міністерстві зауважили, що через війну з Росією потреба в дозволах на міжнародні перевезення на деяких напрямках зросла в кілька разів.

У перший місяць російського вторгнення Україні вдалося домовитися про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС, серед яких Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль розповів про 5 майже отриманих нових безвізів із ЄС.