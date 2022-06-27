Боррель заявив, що ЄС має відмовитися від одноголосного голосування, бо це затягує і послаблює важливі рішення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має відмовитися від принципу одноголосності, передає "УНІАН".

"У міру того, як ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми повинні докласти аналогічні зусилля для реформування ЄС і процесу прийняття рішень... Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності в зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів",- зазначив Боррель.

Він зауважив, що через принцип одностайності союз розплачувався у своїй зовнішній політиці. Одноголосність затягувала і послаблювала чимало важливих рішень ЄС.

Як приклад Боррель навів ситуацію із 6 пакетом санкцій проти Росії, звідки виключили предстоятеля РПЦ Кирила (Гундяєва).

"Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо 6-го пакета санкцій проти Росії (щодо нафти, страхування і розширення санкційного списку). Але нам потрібен був на це місяць. І я шкодую, що деякі прикінцеві положення були пом'якшені, і патріарх Кирил був виключений зі списку підсанкційних осіб, попри те, що його присутність у списку не оскаржувалася під час обговорень на зборах", - сказав Боррель.

Тож Верховний представник висловився за те, щоб у ЄС переглянули процес ухвалення рішень. Адже країни, які накладають вето, не мають стимулу досягати здорового компромісу. Якщо ж принципу одноголосності вже не буде, то рішення ухвалюватиме кваліфікована більшість. І тоді незгідні матимуть поштовх вести переговори і досягати консенсусу.

"Вони можуть сидіти на своїх позиціях, змушуючи інших змінюватися. І чим більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбуваються частіше, ніж у минулому", - зауважив очільник європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що проблема одностайності тільки посилиться з розширенням ЄС і союз більше не зможе від неї ухиляться, якщо кількість членів зросте, приміром, до 35.

"Найкраща відповідь - прибрати мертвий вантаж", - додав Верховний представник.

Нагадаємо, на початку червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила на вимогу Угорщини.