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Посли ЄС затвердили шостий пакет санкції проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила, - ЗМІ

Деталі мають опублікувати завтра, 3 червня, в Офіційному журналі ЄС.

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкції проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Посли Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

До цього пакету увійшло часткове нафтове ембарго проти РФ.

За інформацією Джозвяка, з пакету виключили предстоятеля РПЦ Кирила.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кіріла", - написав кореспондент. 

За інформацією видання Bloomberg, на виключенні Кирила наполягла Угорщина.

Будапешт зажадав від послів ЄС, щоб главу РПЦ викреслили із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції.

Деталі шостого пакету мають опублікувати завтра, 3 червня, в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, голова представництва ЄС заявив, що шостий пакет санкцій вплине на 90% експорту нафти РФ, а це десятки млрд євро на рік.

Тим часом мова йде уже про 7 пакет санкцій. Так, очільник МЗСУ Дмитро Кулеба зазначив, що цей пакет обовʼязково буде, але без газового ембарго.

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