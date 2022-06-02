Більшість данців підтримали спільну оборонну політику ЄС, – ЗМІ

Близько 67% учасників референдуму проголосували за скасування відмови.

Більшість данців проголосувала за підтримку спільної оборонної політики Євросоюзу через 30 років після відмови.

Про це свідчать неофіційні результати референдуму 1 червня, пише Радіо Свобода.

За підсумками підрахунку 97% бюлетенів близько 67% учасників проголосували за скасування відмови.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила своїм прихильникам, що Данія “послала дуже важливий сигнал” своїм союзникам у Європі та НАТО, а також президенту Росії Володимиру Путіну.

“Ми показуємо, що коли Путін вторгається у вільну країну і загрожує стабільності в Європі, ми об'єднуємося”, – сказала Фредеріксен.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель привітали “історичний вибір Данії”.

“Це рішення є “сильним повідомленням про відданість нашій спільній безпеці”, – написала фон дер Ляєн у Твіттері.

Референдум влада вирішила провести незабаром після того, як Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, уряд Швейцарії ветував запит Данії відправити Україні бронетранспортери швейцарського виробництва.