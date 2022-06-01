Польща підтримує вступ України до ЄС таі НАТО, і буде докладати зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата до ЄС вже в цьому місяці.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій у Києві.

“Ми домовились посилювати оборонне співробітництво, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії. Домовились посилювати прикордонне співробітництво між Україною та Польщею. Польща пообіцяла підтримувати Україну в питання отримання митного безвізу або приєднання до конвенції про спільний транзит. Наші польські партнери також підтвердили свою готовність брати участь у повоєнному відновленні України”, - розповів Денис Шмигаль.

Також голова уряду України зазначив, що сьогодні була підписана спільна декларація міністрів МВС Польщі та України, зокрема про взаємодію на рівні прикордонних служб.

Крім того, був підписаний меморандум щодо співпраці між міністерствами енергетики, який має посприяти незалежності України та Польщі від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.