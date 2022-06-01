Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
ГоловнаСвіт

Голови урядів України та Польщі розповіли про результати міжурядових консультацій у Києві

Сторони підписали вісім документів за результатами консультацій.

Голови урядів України та Польщі розповіли про результати міжурядових консультацій у Києві
Фото: Пресслужба Кабміну

Польща підтримує вступ України до ЄС таі НАТО, і буде докладати зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата до ЄС вже в цьому місяці.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій у Києві.

“Ми домовились посилювати оборонне співробітництво, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії. Домовились посилювати прикордонне співробітництво між Україною та Польщею. Польща пообіцяла підтримувати Україну в питання отримання митного безвізу або приєднання до конвенції про спільний транзит. Наші польські партнери також підтвердили свою готовність брати участь у повоєнному відновленні України”, - розповів Денис Шмигаль.

Також голова уряду України зазначив, що сьогодні була підписана спільна декларація міністрів МВС Польщі та України, зокрема про взаємодію на рівні прикордонних служб.

Крім того, був підписаний меморандум щодо співпраці між міністерствами енергетики, який має посприяти незалежності України та Польщі від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також