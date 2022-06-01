Шостий пакет санкцій вплине на 90% експорту нафти РФ, а це десятки млрд євро на рік, – голова представництва ЄС

Російська Федерація зазнає величезних збитків, що вплине на її спроможність продовжувати війну в Україні. Заборона страхування імпорту нафти також вплине на постачання нафти не лише в ЄС. Це виснажить фінансові ресурси РФ.

Про це заявив на брифінгу голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент LB.ua.

"Наразі фіналізується шостий пакет санкцій. Політичне рішення вже прийнято, тому я не очікую якихось несподіванок. Цей пакет означає заборону експорту нафти Росії в ЄС. Це впливає на 90% цього експорту. І навіть за обережними підрахунками, це десятки, десятки та десятки млрд євро на рік", - сказав він.

Він наголосив на важливості заборони страхування російської нафти.

"Це дуже важливий крок. Бо ЄС та Сполучене Королівство (Великобританії) стоять на чолі страхування у всьому світі. Це фактично вливає на глобальні поставки нафти Росією не лише в ЄС", - зазначив Маасікас.

За його словами, відключення Центробанку Росії від SWIFT також дуже важливо для стримання агресії та виснаження фінансових ресурсів Росії.

"Шкода буде більш ніж значною. Майже 40% російських державних прибутків надходять з продажу нафти та газу. Експорт російської нафти в ЄС становив близько 100 млрд євро минулого року. Тому наслідки будуть дуже значні. Та це влине на можливості Росії фінансувати цю війну", - прогнозує він.

Нагадаємо, ЄС домовився про шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить часткове нафтове ембарго. Докладніше чиайте в матеріалі LB.ua "Шостий пішов: санкційний тиск на Росію посилюється".

Станом на 7 березня Росія за кількістю санкцій, запроваджених проти неї, обійшла Іран, Сирію та Північну Корею: число санкційних заходів, застосованих до РФ, перевищило 5530.