Словаччина з перших днів російського вторгнення була одним із лідерів підтримки України як у Європі, так і у світі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова обговорили вчора надання підтримки нашій країні та європейську інтеграцію.

Про це пише “Урядовий портал”.

Шмигаль підкреслив, що Словаччина з перших днів російського вторгнення була одним із лідерів підтримки України як у Європі, так і у світі.

“Вдячні за надання Словаччиною надзвичайно затребуваної військової допомоги та за гуманітарну допомогу, яка охоплює практично всі сфери”, – зазначив Прем’єр-міністр.

“Словаччина є одним з найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. Цінуємо ініціативу об’єднатися з нашими друзями для просування надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячні за таку підтримку”, – сказав очільник українського Уряду.

Глава Уряду України також подякував Словаччині за підтримку 6-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Фото: kmu.gov.ua

“Переконаний, він допоможе нам перемогти в цій війні. Російський бюджет – це бюджет тероризму й злочинів проти людяності. Не можна допускати, щоб він наповнювався коштами європейських бізнесів і платників податків. Важливо знесилювати бюджет тероризму, щоб війна завершилася якнайшвидше”, – відзначив Прем’єр-міністр.

Чапутова зі свого боку зауважила, що Словаччина має недавній досвід інтеграції до ЄС і буде підтримувати Україну на цьому шляху.

Нагадаємо, зі Чапутовою зустрівся також президент України Володимир Зеленський. Серед основних тем зустрічі були: оборонна та економічна допомога Україні, підтримка надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС та посилення санкцій проти РФ.