Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
ГоловнаСвіт

Нафтове ембарго буде болючим для Росії, – канцлер Австрії

Але воно торкнеться і країн-членів Євросоюзу. 

Нафтове ембарго буде болючим для Росії, – канцлер Австрії
Фото: Роснефть

За словами австрійського канцлера Карла Нехаммера, ембарго Європейського Союзу на російську нафту буде болючим для членів блоку, а також і для Москви.

Таку заяву канлцера перед позачерговим засіданням Євроради в Брюсселі цитує CNN.

"Рішення про введення нафтового ембарго є заходом, який, безумовно, буде болючим для країн-членів", – заявив Нехаммер.

"Але треба бути реалістами, біль, який ми терпимо, ніщо в порівнянні з тим, що доводиться пережити українському народу", – додав він.

Нагадаємо, уночі ЄС погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень. Вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії. Це нафта, що доставляється морським шляхом. Початковий план, презентований ще 4 травня, передбачав заборону імпорту не тільки морем, а й трубопроводом "Дружба".

Інші обмеження передбачають:

  • відключення найбільшого російського банку “Сбербанк” від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT,
  • блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС,
  • розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Тепер санкції мають погодити всі 27 країн-членів, а затвердить їх Єврорада. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також