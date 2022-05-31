Нафтове ембарго буде болючим для Росії, – канцлер Австрії

За словами австрійського канцлера Карла Нехаммера, ембарго Європейського Союзу на російську нафту буде болючим для членів блоку, а також і для Москви.
Таку заяву канлцера перед позачерговим засіданням Євроради в Брюсселі цитує CNN.
"Рішення про введення нафтового ембарго є заходом, який, безумовно, буде болючим для країн-членів", – заявив Нехаммер.
"Але треба бути реалістами, біль, який ми терпимо, ніщо в порівнянні з тим, що доводиться пережити українському народу", – додав він.
Нагадаємо, уночі ЄС погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень. Вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії. Це нафта, що доставляється морським шляхом. Початковий план, презентований ще 4 травня, передбачав заборону імпорту не тільки морем, а й трубопроводом "Дружба".
Інші обмеження передбачають:
- відключення найбільшого російського банку “Сбербанк” від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT,
- блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС,
- розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.
Тепер санкції мають погодити всі 27 країн-членів, а затвердить їх Єврорада.