Посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС

Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.

Вчора, 30 травня, посол США в Україні Бріджет Брінк вручила вірчі грамоти в Міністерство закордонних справ України та розпочала обговорення того, як США може підтримати Україну.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Також посол Брінк написала, що вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну.

Фото: Проесслужба посольства США в Україні

“Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України”, - написала Бріджет Брінк раніше в той самий день, 30 травня, і виклала фото з центру Києва.

Фото: Бріджет Брінк

Нагадаємо, 18 травня Сенат Сполучених Штатів затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні. Також 18 травня над посольством США в Києві підняли прапор на знак відновлення роботи.