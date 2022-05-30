Європол створить групу, яка займеться питанням зброї після війни в Україні

"Ми хочемо уникнути ситуації, яка була 30 років тому з війною на Балканах".

Європейське поліцейське агентство планує створити міжнародну робочу групу, яка займатиметься питанням зброї, яка після завершення війни в Україні, може потрапити до рук злочинців.

Про це заявила виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє, пише Німецька хвиля.

“Колись війна скінчиться. Ми хочемо уникнути ситуації, яка була 30 років тому з війною на Балканах. Зброя, що використовувалася у тій війні, й донині використовується кримінальними угрупованнями”, – заявила вона в інтерв'ю німецькому виданню “Welt am Sonntag”.

Де Боллє розповіла, що Європолу відома прихована активність щодо в’їзду з території ЄС до України і у зворотному напрямку осіб, які відомі своїми терористичними та екстремістськими поглядами і готові до застосування насильства.

“Ситуація дуже динамічна і фрагментована, і ми отримуємо різні цифри від наших європейських партнерів. Особи, які виїжджають в Україну, є неоднорідною групою, члени якої різняться за досвідом та ідеологією”, – наголосила де Боллє.

Вона також повідомила, що спостереження ведеться і за особами, які повернулися з України і “яким жорстокість воєнної дійсності стала не під силу”.

Нагадаємо, nytimes.com і CNN повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена готується погодити передачу Україні ракетних систем великої дальності – Multiple Launch Rocket System (MLRS), які зараз є головним запитом українських офіційних осіб. Про це можуть оголосити вже цього тижня.