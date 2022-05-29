Польща передасть Україні три батареї САУ 155-го калібру

Польський уряд ухвалив рішення передати на озброєння України три батареї самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AHS Krab.

Про це повідомляє Мілітарний портал.

Польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

До складу батареї САУ Krab входять: командно-штабна машина командира батареї, дві машини командирів взводів, вісім 155-мм САУ Krab, дві транспортно-заряджаючих машини, машина для ремонту озброєння та електроніки. Krab перебуває на озброєнні чотирьох військових частин Війська Польського – однієї механізованої бригади та трьох артилерійських полків.

Нагадаємо, що віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заперечив, що його країна не постачає або постачає занадто мало озброєння українцям.

Також Міністерство оборони США уклало контракт із провідним оборонним підрядником Raytheon на суму 624 млн доларів для поповнення запасів зенітних ракет Stinger, оскільки значна їх частина була надана Україні.

Також, за даними ЗМІ адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території.