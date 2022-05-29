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Зеленський відвідав захисників України на сході країни та вручив їм нагороди

Президент їздив на Харківщину.

Зеленський відвідав захисників України на сході країни та вручив їм нагороди
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди та  подарунки і поспілкувався із захисниками України.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше  президент заявив, що Україна наближається до того моменту, коли армія буде переважати російських окупантів "технологічно і ударною силою". Він зазначив, що очікує хороших новин уже наступного тижня з приводу допомоги партнерів України.

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