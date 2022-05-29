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На Донеччині 115 гірників залишились під землею через знеструмлення

Через відключення електрики у містах припинено подачу води.

На Донеччині 115 гірників залишились під землею через знеструмлення
Фото: freeradio.com.ua

Через викликане обстрілами окупантів знеструмлення на Донеччині 115 торецьких гірників залишились під землею.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

«Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – КраматорськСлов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води», – наголошують в ОВА.

Крім того, зазначили в повідомленні, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті «Центральній», 3 на шахті «Торецькій». Адміністрації шахт, за даними обласної влади, вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

«В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися», – наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області залишились без електропостачання Краматорськ та сусідні населені пункти. 

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

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