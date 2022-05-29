На Донеччині 115 гірників залишились під землею через знеструмлення

Через викликане обстрілами окупантів знеструмлення на Донеччині 115 торецьких гірників залишились під землею.
Про це повідомляє Донецька ОВА.
«Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води», – наголошують в ОВА.
Крім того, зазначили в повідомленні, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті «Центральній», 3 на шахті «Торецькій». Адміністрації шахт, за даними обласної влади, вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.
«В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися», – наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області залишились без електропостачання Краматорськ та сусідні населені пункти.
За даними Генштабу, на Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.