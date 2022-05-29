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Біля селища Макарів на Київщині знайшли тіло мирного жителя, якого вбили російські військові

Поліція встановила особу загиблого.

Біля селища Макарів на Київщині знайшли тіло мирного жителя, якого вбили російські військові
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Біля селища Макарів у Київській області, яке на початку березня звільнили від російських окупантів, знайшли тіло загиблого мирного жителя.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.

"У лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті", - йдеться в повідомленні.

Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки. Поряд із похованням слідчі знайшли документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині.

Поліцейські з'ясували, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті. 

Нагадаємо, 27 лютого мешканці Макарова повідомили про пересування російських танків через селище у напрямку до Києва. Однак, до столиці окупанти не дійшли. А 2 березня ЗСУ звільнили Макарів.

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