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20 вибухів: окупанти обстріляли Сумщину

Інформації про руйнування нема.

20 вибухів: окупанти обстріляли Сумщину
Фото: Дмитро Живицький

Уранці в неділю, 29 травня, російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Окупанти обстріляли Сумську область близько 07:35. Спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів з території країни-агресора на напрямку Бояро-Лежачів.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про руйнування нема.

Нагадаємо, що ввечері 28 травня окупанти обстріляли два прикордонні села в Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.

Також після 16:00 28 травня ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району.

О 10:19 28 травня було зафіксовано 10 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів Сумської області ймовірно з міномету 120 мм калібру.

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