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У Маріуполі росіяни звозять до супермаркету тіла загиблих, які вимило з могил при спробі дати воду до будинків

У місті катастрофічна нестача працівників для поховань.

У Маріуполі росіяни звозять до супермаркету тіла загиблих, які вимило з могил при спробі дати воду до будинків
Фото: Мариуполь сейчас

Російські окупанти влаштували трупозвалище у супермаркеті в Маріуполі.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Телеграм.

"Маріуполь. Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття", - написав Андрющенко.

За його словами, у місті катастрофічна нестача працівників для захоронення. Через це в Москві вже розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів, яких відправлять до Маріуполя.

Нагадаємо, що у Маріуполі зараз проблема з якістю питної води - люди набирають воду з відкритого колодязя, куди постійно потрапляє сміття. Інших джерел водопостачання в місті немає.

Через проблеми з водопостачанням окупанти встановили в Маріуполі мобільні душові.

За даними розвідки, орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і "гуманітарну допомогу" в Маріуполь.

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