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Через проблеми з водопостачанням окупанти встановили в Маріуполі мобільні душові

Радник мера порівняв це з встановленням у місті мобільних крематоріїв.

Через проблеми з водопостачанням окупанти встановили в Маріуполі мобільні душові
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Окупаційні війська в Маріуполі встановили в місті мобільні душові намети.

Про це повідомив у Телеграм радник мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові намети. Так Маріуполь стає наймобільнішим містом при росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність росії - нищення та мародерство", - наголосив він. 

Нагадаємо, що за даними розвідки, орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і "гуманітарну допомогу" в Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що мешканці Маріуполя змушені набирати технічну воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної.

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