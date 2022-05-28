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На Харківському та Запорізькому напрямках армія укріплює оборонні рубежі, - Наєв

Командування вживає вичерпних заходів щодо реагування на наміри противника.

На Харківському та Запорізькому напрямках армія укріплює оборонні рубежі, - Наєв
Фото: Міноборони

На Харківському та Запорізькому напрямках українські військові здійснюють зміцнення рубежів оборони. 

Про це заявив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Міністерство оборони.

"Обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України", - уточнив Наєв.

Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська. Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника, наголосив Наєв. 

Нагадаємо, що, як інформує британська розвідка, у разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас.

Як повідомили 28 травня у Генштабі, на Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли з мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів.

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