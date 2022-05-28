ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
ГоловнаСуспільствоВійна

​Учителі Херсона відмовилися співпрацювати з окупантами, - голова ОВА

Ситуація в області лишається тяжкою – морально та гуманітарно.

​Учителі Херсона відмовилися співпрацювати з окупантами, - голова ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Учителі в Херсоні відмовилися співпрацювати з окупантами і викладати за російською програмою.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, передає "Media Center Ukraine - Ukrinform".

Він зазначив, що ситуація в Херсонській області лишається тяжкою – морально та гуманітарно. Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоб завезти необхідні вантажі.

Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області. 

"Там, де бойових дій немає, на окупованій територій, росіяни намагаються «налагоджувати життя». Учора в Херсоні гауляйтер проводив «нараду» з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому що в місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для «підвищення кваліфікації». Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", - розповів Лагута.

Голова ОВА наголосив, що попереду - звільнення Херсонщини. І всі ці явища, "наради" та тиск на людей припиниться тільки тоді, коли окупант піде звідси.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни скасували канікули і хочуть влітку викладати дітям російську мову.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також