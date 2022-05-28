У Криму арештували адвоката Назіма Шейхмамбетова

Шейхмамбетов захищав юриста, якого затримали нібито за антиросійську публікацію у соцмережі.

У Криму “суд” призначив адвокату Назіму Шейхмамбетову адміністративний арешт на 8 діб “за порушення санітарного режиму 25 жовтня 2021 року”.

Про це йдеться на Facebook-сторінці “Кримської солідарності”.

Його адвокатів – Еміне Авамільову та Айдера Азаматова, затримали ще до початку засідання за тим самим звинуваченням.

Зазначимо, вранці 26 травня адвоката Едема Семедляєва затримали за публікацію в соцмережах, яка засуджує дії збройних сил Росії. При цьому публікація не належить Семедляєву, її зробив користувач під ніком Рафіс Кашапов.

Шейхмамбетов захищав юриста, але після слухання його самого затримали та відвезли до поліції, виписавши протокол за фактом порушення санітарних норм 6 місяців тому.

“25 жовтня 2021 року Назім Шейхмамбетов давав інтерв’ю, захищаючи свого колегу Едема Семедляєва та інших кримських татар, затриманих біля будівлі “Кримського гарнізонного військового суду”, – йдеться у повідомленні.

Шейхмамбетова визнали “винним” за “організацію масового одночасного перебування та пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку”.

“У цій історії немає нічого спільного із законом, я виконував свої професійні обов'язки та не організовував жодних масових зборів. Тут очевидний політичний підтекст і тиск на адвокатів”, –заявив Шейхмамбетов у суді.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ повторює політику СРСР щодо кримських татар, оскільки вони все ще не можуть жити мирно на батьківщині своїх предків.

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