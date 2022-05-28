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Окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів

Вони також зривають плити з доріг.

Окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів
ілюстративне фото
Фото: kovelpost.com

На південному напрямку бойових дій росіяни продовжують укріплювати свою оборону. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів”, – йдеться у повідомленні. 

Також окупанти заради власної оборони зривають плити із доріг.

Нагадаємо, як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, Росія будує третю лінію оборони на окупованому півдні України. Посилення відбувається за рахунок переміщення військ з Кримського півострова.

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