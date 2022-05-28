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Унаслідок “прильотів” на Сумщину постраждалих немає, – Живицький

Пошкодження майна уточнюються.

Унаслідок вчорашніх обстрілів окупантами Сумської області постраждалих немає.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“27 травня близько 17 години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів”, – йдеться в повідомленні.

Живицький повідомив про близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди. 

“Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, про обстріли області повідомили в оперативному командуванні "Північ". Зокрема о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів у напрямку Юр'євого.

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