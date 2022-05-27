Найближчим часом почнеться монтаж тимчасового переїзду через Десну біля Чернігова, - ОВА

Міст через Десну поблизу Чернігова - одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій.

Чернігівська облвійськадміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду через Десну.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської облвійськадміністрації (ОВА).

Роботи з монтаж переїзду було вирішено розпочати, оскільки зведення нового мосту - тривалий процес. Монтаж має початись, як тільки дозволять природні умови - спаде велика вода на Десні.

Під час монтажу переїзду дорогами Чернігівщини рухатиметься техніка з відповідними конструкціями.

Чернігівська ОВА закликала жителів області не фотографувати цю техніку, не поширюйте інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження.

Нагадаємо, біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ – Чернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд.

Як раніше повідомлялось, за час війни на Чернігівщині пошкоджено понад 600 км доріг і зруйновано 20 мостів.