Найближчим часом почнеться монтаж тимчасового переїзду через Десну біля Чернігова, - ОВА

Чернігівська облвійськадміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду через Десну.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської облвійськадміністрації (ОВА).
Роботи з монтаж переїзду було вирішено розпочати, оскільки зведення нового мосту - тривалий процес. Монтаж має початись, як тільки дозволять природні умови - спаде велика вода на Десні.
Під час монтажу переїзду дорогами Чернігівщини рухатиметься техніка з відповідними конструкціями.
Чернігівська ОВА закликала жителів області не фотографувати цю техніку, не поширюйте інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження.
Нагадаємо, біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ – Чернігів зведуть ще один тимчасовий проїзд.
Як раніше повідомлялось, за час війни на Чернігівщині пошкоджено понад 600 км доріг і зруйновано 20 мостів.