Кабмін пропонує Німеччині призначити спеціального представника для підтримки нашої держави в цьому питанні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Під час зустрічі обговорили питання відбудови України після війни.

"Передав пропозицію до Уряду Німеччини призначити спеціального представника для підтримки нашої держави в питанні відновлення від наслідків війни. Сподіваюсь, інші спецпредставники, зокрема щодо децентралізації та трансформації вугільних регіонів, також відновлять свою роботу", - зазначив очільник КМУ.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Він підкреслив, що "для України важливо якнайшвидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику й роботу підприємств".

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі міністрів розвитку країн G7. На ній Шмигаль під час онлайн-виступу закликав країни Великої сімки взяти лідерство у відновленні України.

Глава Кабміну також закликав німецьку сторону долучатися до наповнення Фонду відновлення та "мобілізації фінансових ресурсів на користь українців".

Нагадаємо, сьогодні Associated Press із посиланням на урядові джерела повідомило, що західні союзники розглядають можливість надати дозвіл російським олігархам зняти із себе санкції в обмін на фінансування відновлення України після війни.

На початку квітня Кабмін подав на розгляд Президенту Володимиру Зеленському проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Фонд буде забезпечувати координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави.