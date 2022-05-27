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Голова МЗС Великобританії закликала Захід передати Україні танки та літаки

Трасс наголосила, що союзники законно надсилають зброю Україні.

Голова МЗС Великобританії закликала Захід передати Україні танки та літаки
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс наголосила, що союзники законно надсилають в Україну танки та літаки.

Про це вона заявила під час візиту до Праги, передає Reuters.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що передавати Україні танки та літаки є абсолютно законним, і ми дуже підтримуємо роботу, яку виконала Чеська Республіка, відправивши танки в Україну", - зазначила вона.

Як повідомлялося, у квітні Чехія стала першою країною НАТО, яка заявила про передачу Україні танків. 25 травня вона першою оголосила про надання ЗСУ бойових гелікоптерів. Разом зі Словаччиною Чехія наразі забезпечує ремонт десятків одиниць бронетехніки з України.

Нагадаємо, країни НАТО домовились підтримувати Україну далі, щоб допомогти їй "витіснити Росію". Українські захисники вже активно використовують техніку та озброєння, надані партнерами. Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські артилеристи працюють на американських гаубицях типу М777 калібру 155 мм.

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