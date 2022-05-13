Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як працюють американські гаубиці типу М777 калібру 155 мм.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото, на яких українські артилеристи відточують вміння застосовувати американську зброю, Залужний оприлюднив у фейсбуці.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!» – написав Залужний.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Нагадаємо, що, окрім США, гаубиці М777 Україні поставили Канада, а також Австралія.

2 травня повідомляли, що Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777.

9 травня повідомляли, що польові причіпні гаубиці калібру 155 міліметрів виробництва компанією BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано в бойові підрозділи. З допомогою гаубиць М777 українська армія вже знищує російських окупантів.