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Залужний показав у дії 155 мм американські гаубиці М777

Українські артилеристи відточують вміння застосовувати американську зброю.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як працюють американські гаубиці типу М777 калібру 155 мм.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото, на яких українські артилеристи відточують вміння застосовувати американську зброю, Залужний оприлюднив у фейсбуці.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!» – написав Залужний.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Нагадаємо, що, окрім США, гаубиці М777 Україні поставили Канада, а також Австралія. 

2 травня повідомляли, що Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777.

9 травня повідомляли, що польові причіпні гаубиці калібру 155 міліметрів виробництва компанією BAE Systems, надані Україні західними партнерами, передано в бойові підрозділи. З допомогою гаубиць М777 українська армія вже знищує російських окупантів.

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